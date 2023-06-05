عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الخطيب بشأن مباراة العودة أمام الوداد المغربي

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم الزمالك والأهلي، ومنتخب مصر السابق عن حقيقة سفر مجلس إدارة النادي الأهلي للمغرب في مباراة العودة أمام الوداد المغربي.

ونشر أحمد حسن ، عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، اجتماع مجلس الأهلي بالكامل يقرر السفر إلى المغرب لمساندة الفريق في لقاء الإياب أمام الوداد المغربي.

وكشفت تقارير مغربية عن عقوبات ينتظرها النادي الأهلي ، بعد خوضه مواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء أمس الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي. 

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.

وأحرز بيرسى تاو الهدف الأول لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك الوداد المغربي من رأسية، وأضاف كهربا الهدف الثاني  من متابعة جيدة.

وسجل سيف الدين بوهرة، لاعب الوداد المغربي هدف التقليص في شباك مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ويحل النادي الأهلي ضيفا يوم الأحد المقبل على ملعب مركب محمد الخامس فى اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

دينا مراجيح ماتت| تفاصيل وفاة فتاة السوشيال الغلبانة.. وهذا ظهورها الأخير

مفاجاة.. والد حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي يخوض انتخابات الكاف بدعم فوزي لقجع

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

وفاة دينا مراجيح... السبب الحقيقي وراء موتها

عاصفة جديدة تضرب البلاد بعد يومين |حالة الطقس

تبدأ من 40 لـ100 ألف جنيه..العملات القديمة كنز في منزلك|ابحث عنها فورا

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء المقبل.. فيديو

بفستان جرئ.. شاهد ميريام فارس تثير الجدل بهذه الإطلالة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا

مدير العمل الدولية يدعو إلى تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية

73 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة جمال اللبان في الاستيلاء على أموال مجلس الدولة

جيل بايدن تزور المدينة القديمة بالمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة فتاة تحولت لتريند|إسراء: كتب كتابي كمان يومين وصحيت لقيت نفسي كده.. فيديو

طريقة عمل مولتن كيك في البيت| أحلى من الجاهز

بعد 3300 عام على وفاته .. شاهد ملامح وجه توت عنخ آمون

5 علامات خطيرة تؤكد على نقص الفيتامينات في الجسم| انتبه

فيديو

حصل له إيه؟ سقوط شجرة فوق شاب بسيارته أثناء العاصفة |فيديو جراف

عاشت حياة صعبة.. رحيل دينا مراجيح يشعل مواقع التواصل | فيديو جراف

ربنا عاقبني بسبب دوري في هذا الفيلم.. ماذا قالت حورية فرغلي عن مرضها؟

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ