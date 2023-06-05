قرار عاجل من الخطيب بشأن مباراة العودة أمام الوداد المغربي

كشف أحمد حسن نجم الزمالك والأهلي، ومنتخب مصر السابق عن حقيقة سفر مجلس إدارة النادي الأهلي للمغرب في مباراة العودة أمام الوداد المغربي.

ونشر أحمد حسن ، عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، اجتماع مجلس الأهلي بالكامل يقرر السفر إلى المغرب لمساندة الفريق في لقاء الإياب أمام الوداد المغربي.

وكشفت تقارير مغربية عن عقوبات ينتظرها النادي الأهلي ، بعد خوضه مواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء أمس الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.

وأحرز بيرسى تاو الهدف الأول لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك الوداد المغربي من رأسية، وأضاف كهربا الهدف الثاني من متابعة جيدة.

وسجل سيف الدين بوهرة، لاعب الوداد المغربي هدف التقليص في شباك مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ويحل النادي الأهلي ضيفا يوم الأحد المقبل على ملعب مركب محمد الخامس فى اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.