نائب بالشيوخ: التجربة الكازاخستانية في التعايش السلمي ومكافحة الإرهاب تستحق الإشادة

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، ان العلاقات المصرية الكازاخستانية تشهد تطورا كبيرا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك عقب لقائه مع وفد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ومجلس الشيوخ الكازاخستاني برئاسة الدكتور مولين اشيمبايف.

وأضاف نصير، ان مجلس الشيوخ المصري منفتح على العلاقات الثنائية مع المجالس والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية في كافة دول العالم بما يدعم العلاقات الثنائية ويعمل على ازدهار الدول والشعوب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء طارق نصير، ان هناك توافقا بين مصر وكازاخستان في العديد من المجالات وبخاصة مكافحة الإرهاب، مشيدا بالتجربة الكازاخستانية في التعايش السلمي بين مختلف الطوائف رغم جود اكثر من 140 قومية مختلفة على أراضيها.