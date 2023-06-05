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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

9 ميداليات لـ مصر في بطولة أوروبا للرماية

صدى البلد

اختتم منتخب مصر للرماية مشاركته الناجحة في بطولة أوروبا المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية، التي أقيمت في إيطاليا خلال الفترة من 1 وحتى 4 يونيو الجاري بمشاركة 12 دولة، بشكل مشرف حيث وصل رصيدها من الميداليات إلى 9 ميداليات متنوعة في مختلف المنافسات.

وفي منافسات "الكبار"، فاز الرامي المصري هاري فارتان بالميدالية الفضية خلف الإيطاليا لوكا بوتشي الذي حقق الذهبية، وجاء ثالثا الرامي الإيطالي بيترو مانشيتي.

وعلى مستوى الناشئين حقق الرامي المصري مارتن رامي المركز ثالث، فيما حل أحمد مرسي في المركز الرابع بمنافسات "فيترون" لينال إشادة الجميع حيث عادة للمسابقات بعد انقطاع طويل.

وحل الرامي أحمد شبراوي في المركز الرابع بمنافسات السن "المفتوح"، بعدما قدم أداء مبهرا مع رماة إيطاليا وإنجلترا.

وكانت الفرق المصرية قد حققت إنجازات فريدة في منافسات الأمس، حيث فاز فريق "الكبار بالبرونزية، وحقق فريق الناشئين الفضية، فيما فاز فريق الرجال بالميدالية الفضية.

وكانت بعثة مصر قد حققت أمس الأول 3 ميداليات، إذا حصد محمود الأتربي ذهبية منافسات الرجال "الماستر"، فيما فاز الناشئ مارتن رامي بذهبية كأس الرئيس، فيما منافسات الجائزة الكبرى.

وأعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه الرماة المصريون في بطولة أوروبا، مؤكدا أن المنافسة كانت على أشدها ورغم ذلك احتلك دائما فرقنا مراكز المقدمة على جميع الفئات العمرية.

وأوضح حسني، أن المشاركة بانتظام في مثل هذه البطولات الأوروبية يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الرماة المصريين من أجل تأهيلهم لبطولات العالم والدورات الأولمبية.

منتخب مصر للرماية بطولة أوروبا المفتوحة للرماية منتخب مصر

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