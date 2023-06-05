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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توكتوك بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أصيب 3 أشخاص في محافظة كفر الشيخ، بإصابات متفرقة في حادث انقلاب توك توك بترعة عزبة نيل طريق «الكراكات / كفر الشيخ»، وهرعت سيارات الاسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى الحامول المركزي.

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تلقت غرفة العمليات وإدارة الازمات، وغرفة مديرية الصحة والاسعاف، إشارة تفيد بانقلاب توك توك بترعة وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بينهم طفل، وجميعهم من نمرة 6، جرى نقل المصابين، لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.


وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من عاطف .ع 50 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومريم .ع  13 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونهى.ع ، 45 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.

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