فوائد خارقة لتناول فاكهة القشطة |تعرف عليها

توصف فاكهة القشطة بأنها مزيج بين الموز والأناناس في الطعم, ولها قشور حرشفية خارجية, وتسمى أحياناً بفاكهة الكاسترد أو المستعفل وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من فوائدها الخارقة وفقا لموقع هيلثى.

1- فوائد القشطة لرفع مناعة الجسم:



بسبب احتوائها على كميات عالية من فيتامين (ج), فإن تناول القشطة يعزز من أداء الجهاز المناعي لصد الأمراض, حيث يوفر حماية للجسم من الهجمات ويوفر أيضاً حماية للجسم من البرد والأنفلونزا. ويعمل فيتامين (ج) أيضاً على زيادة امتصاص الحديد من الغذاء في الجسم.

2- فوائد القشطة للقلب:



يساعد في تحسين عملية وصول الدم إلى القلب ومن ثم تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم. ومن جهة أخرى, فإن البوتاسيوم الموجود في القشطة يساعد على احداث التوازن مع الصوديوم وتقليل مضار الصوديوم وبالتالي خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

3- فوائد فاكهة القشطة ومرض السرطان:



أحد أنواع فاكهة القشطة التي تسمى الجرافيولا يقال أنها لها قدرات خارقة في علاج السرطان و أيضاً لعلاج الربو والكبد والقلب والتهاب المفاصل.

وقد اكتشف العلماء في أمريكا اللاتينية من خلال عشرات الدراسات المعملية مدى قدرة القشطة على علاج 12 نوعاً خبيثاً من السرطان, مثل المبايض والقولون والثدي والبروستاتا والرئة والكبد والرحم والغدد الليمفاوية والبنكرياس.

وحول ثمار فاكهة القشطة العادية, فإن لها خصائص واقية من السرطان من خلال احتوائها على عدد كبير من مضادات الأكسدة التي تعمل على تحييد الشقوق الحرة. بجانب احتوائها على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد في الوقاية من سرطان القولون.

4- فوائد القشطة للأعصاب:



القشطة مصدر ممتاكز لفيتامين ب6 (البيريدوكسين) وهو له خصائص فعالة في تعزيز عمل المخ وتخفيف التوتر والإجهاد والقلق, كما أنه يساعد في الوقاية من مرض الشلل الرعاش وتشنجات العضلات والتهاب المفاصل والدوخة والدوار.

5- فوائد القشطة للهضم:



تحتوي فاكهة القشطة على كمية لا بأس بها من الألياف التي تعمل على زيادة حركة الأمعاء وبالتالي سرعة إخراج نواتج الهضم, حيث يؤدي ذلك إلى تنظيف الأمعاء من السموم وبالتالي الوقاية من السرطان. وتعمل الألياف على التخلص من مشاكل الإمساك التي تسبب بعض الأمراض مثل البواسير.



طريقة تناول القشطة….

يمكن تناول القشطة عند طريق تقشيرها وتقطيعها مع إزالة البذور, أو يمكن تناولها كعصير بتقطيعها إلى قطع صغيرة ووضعها في الخلاط مع ضمان مزجها تماماً وعدم تصفيتها للحصول على فوائد الألياف.