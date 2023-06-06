كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي من المتوقع أن تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين.



وقالت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه موجة طقس سيء يومي تبدأ الأربعاء و الخميس، وتصل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية، مضيفة أن هناك ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على اغلب الأنحاء، والأمطار تصل لحد الأمطار الرعدية.

فئات عليها الحذر وقت هبوب العاصفة

فى إطار هذا أوضح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية أن هناك فئات عليها الحذر عند هبوب العاصفة، توجد بعض الفئات التي يجب عليها الحذر واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتها، ومنها:

1- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة: يجب عليهم الحفاظ على الدفء وتجنب التعرض للبرد والرطوبة الزائدة، والتأكد من تناول الأدوية الموصوفة لهم واتباع الإرشادات الطبية.

2- الأطفال والمسنين: يجب عليهم الحفاظ على الدفء وتجنب التعرض للبرد والرطوبة الزائدة، وتناول الغذاء الصحي والمتوازن، والاعتناء بنظافة الجسم والملابس.

3- العاملون في الهواء الطلق: يجب عليهم ارتداء الملابس الدافئة والمقاومة للماء، وتجنب التعرض للرياح القوية والأمطار الشديدة.

4- المسافرين: يجب عليهم التأكد من حالة الطقس والتخطيط للرحلة بشكل جيد، وتجنب المناطق المعرضة للعواصف، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية.

5- الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للعواصف: يجب عليهم اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية وتجنب التعرض للخطر، والتحرك إلى الملاجئ الآمنة عند الحاجة.

6- السائقين: يجب عليهم تجنب القيادة في حالات الطقس السيئة، والتأكد من حالة الإطارات وفحص الفرامل والأنوار قبل الانطلاق في الرحلة، والتقيد بالسرعة المحددة وتجنب القيادة بسرعة عالية.

يجب الحرص على الاستماع لتحذيرات الجهات الرسمية واتباع الإرشادات الصادرة منها بشأن السلامة الشخصية والوقاية من الكوارث الطبيعية.