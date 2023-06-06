الناجح يرفع إيده.. الأولى على إعدادية الفيوم: اعتمادي على المدرسة سر تفوقي

أعربت أسرة الطالبة رنا سعيد محمود عبدالباقي الأولى على الشهادة الإعدادية بمدرسة محسن طنطاوي الإعدادية التابعة لإدارة سنورس التعليمية والحاصلة على 280/280 ، عن سعادتهم بتفوق نجلتهم رنا، التى توفى والدها وهى فى الصف الرابع من المرحلة الابتدائية.

وبالرغم من الظروف الاجتماعية التى ألمت بالأسرة؛ فإن رنا تحدت المستحيل وصابرت وذاكرت دروسها بكل عزيمة وإصرار، حتي كلل لها النجاح والتفوق على مستوى محافظة الفيوم.

تقول رنا سعيد محمود الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم: عقب توفى والدى رحمة الله عليه، اشتدت عزيمتي وإصراري، على أن أكون مصدر الفرحة والسرور لوالدتي؛ خاصة بعد وفاة والدى رحمة الله عليه، وبعدما وصلت للشهادة الإعدادية. صممت أن أكون من أوائل محافظة الفيوم ، فاستذكرت دروسى منذ بدء إجازة المدارس؛ حيث كنت أواظب على الذهاب يوميا إلى المدرسة وأنتبه لشرح أساتذتى فى الفصل ، وكنت أواظب على مذاكرة دروسى لمدة 4 ساعات يوميا، وأواظب على الصلاة فى مواعيدها.

أضافت رنا: كان لدى عزيمة وإصرار أن أكون من أوائل المحافظة وكنت متأكدة أننى بإذن الله تعالى سأكون من الأوائل، حتى ظهرت نتيجة التيرم الثانى وأخبرتنى شقيقتى شهد بأننى من أوائل محافظة الفيوم .

وأمنيتى بإذن الله تعالى الالتحاق بالثانوى العام ومصممة على التفوق والالتحاق بكلية الطب لكى أتخرج طبيبة مخ وأعصاب.

وأضافت شهد سعيد الأخت الكبرى لرنا: بأن شقيقتى كان لديها التصميم والعزيمة على التفوق والنجاح والحصول على المركز الأول على مستوى محافظة الفيوم، والحمد لله كلل الله جهدها بالنجاح والتفوق على مستوى محافظة الفيوم.

وتضيف والدة رنا: إن ابنتى كانت تسهر الليالى فى المذاكرة وتصلى صلاة الفجر حاضر يوميا، حتى حصلت على التفوق ومن أوائل محافظة الفيوم.

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