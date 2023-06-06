يتطلب عمل الآيس كريم بعض المكونات الأساسية مثل الحليب والسكر والبيض والكريما والنكهة المفضلة. ويمكن عمل الآيس كريم بطريقة بسيطة في المنزل باستخدام ماكينة صنع الآيس كريم أو بدونها.

طريقة عمل الآيس كريم بدون استخدام ماكينة صنع

إليكم طريقة عمل الآيس كريم بدون استخدام ماكينة صنع الآيس كريم للشيف مصطفي العمدة :

المكونات لطريقة عمل الآيس كريم بدون استخدام ماكينة صنع



- 2 كوب حليب سائل

- 1 1/2 كوب كريما سائلة

- 3/4 كوب سكر

- 4 بياض بيض

- نكهة الفانيليا أو أي نكهة أخرى حسب الرغبة

طريقة عمل الآيس كريم بدون استخدام ماكينة صنع

1. يتم خلط الحليب والكريما والسكر في وعاء عميق حتى يتمام الذوبان.

2. يتم خفق بياض البيض في وعاء آخر حتى يصبح ليناً ومن ثم يضاف إلى خليط الحليب والكريما والسكر.

3. يتم إضافة النكهة المفضلة ويخلط الجميع جيداً.

4. يتم صب الخليط في حاوية ويتم تغطيتها بغطاء ويتم وضعها في الفريزر لمدة 4 ساعات مع التحريك كل 30 دقيقة.

5. بعد المدة المحددة، يتم إخراج الخليط من الفريزر ويتم التحريك جيداً ويتم وضعه مرة أخرى في الفريزر لمدة ساعتين إضافيتين.

6. يتم تقديم الآيس كريم اللذيذ والمنعش.

يمكنكم تغيير النكهة المستخدمة وتعديل كمية السكر حسب الرغبة. كما يمكنكم إضافة المكسرات والفواكه المفضلة لزيادة النكهة والمذاق.