حسين غريب: نتيجة مباراة الأهلي والوداد جيدة وليست كارثية.. فيديو

قال الناقد الرياضي حسين غريب، إن نتيجة مباراة الأهلي والوداد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بانتصار الأهلي بهدفين مقابل هدف، نتيجة جيدة، وليست سيئة كما يتصور البعض.

وأضاف حسين غريب، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "نتيجة مباراة الأمس جيدة، والأمور ليست كارثية كما يتخيل البعض.

واستدرك قائلًا: "فكرة استقبال هدف في آخر الدقائق والنتيجة كانت 2-0 لتصبح 2-1 بدلًا منها هو السيء في الموضوع، لكن لو قمنا بتقييم أداء الأهلي فإنه كان عظيمًا".

واعتبر غريب أن حسين الشحات من أفضل اللاعبين الذين تعاقد معهم الأهلي، وهو خرج منفعلًا ليس بسبب تبديله ولكن بسبب الهدف الذي استقبله الأهلي في آخر دقائق المباراة.

وأشار غريب إلى أن مارسيل كولر كان غاضبًا بسبب أداء الحكام في المباراة، مضيفًا: "أنا أرى أن الحكم كان ضعيفًا جدًا.. وأعتقد أن الأهلي له ركلة جزاء على الأقل".

وحول إمكانية قيام الأهلي بشكوى الحكام سواء الليبي معتز إبراهيم الشلماني أو الحكم الإثيوبي باملاك تيسيميا، قال حسين غريب: "مسؤولون في الأهلي أخبروني أنه لن يتم تقديم شكور ضد الحكم الليبي أو الحكم بامالاك حتى لا يتم تشتيت اللاعبين".

وحول من يحرس مرمى الأهلي في لقاء الإياب، قال غريب مشاركة مصطفى شوبير أو محمد الشناوي 50% لكلٍ من الحارسين، خاصةً مع تألق مصطفى شوبير في مباراة الذهاب.