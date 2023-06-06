ياسر الشنواني: الأهلي قادر على حسم لقب نهائي إفريقيا أمام الوداد

أكد ياسر الشنواني، لاعب المصري السابق، أن النادي الأهلي قادر على حسم لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد المغربي في مباراة الإياب في الدار البيضاء.

وقال الشنواني، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "أشيد بشكل كبير بلاعبي الأهلي في المباراة، خاصة مصطفى شوبير الذي قدم مستوى رائعًا في هذه المباراة".

وأردف قائلًا: "كان هناك بعض السلبيات البسيطة، ولكن إجمالًا الأهلي قدم أداءً رائعًا في مباراة الوداد، وهو قادر على تحقيق اللقب في الدار البيضاء".

وتابع قائلًا: "النهائيات عبارة عن شوطين.. الشوط الأول انتهى في القاهرة والأهلي إن شاء الله قادر أن يعوض في الشوط الثاني في الإياب ويحسم البطولة لمصلحته".

وأكد الشنواني أن المدرب السويسري مارسيل كولر ناجح جدًا مع الأهلي وهو يستطيع التعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل جيد.