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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: الانتهاء من صيانة خط الشرب بمركز أطسا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن الانتهاء من أعمال الصيانة لعدد ٣ نقاط بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم قصر العزب / قصر الباسل/ الغرق ، حيث استمر العمل لمدة ١٦ ساعة بثلاث مناطق متفرقة وهى عزبة مشرف على بحر الغرق ، كوبرى عزبة قلمشاة ، وامام محطة مياه العزب الجديدة ،وفور الإنتهاء تم ضخ المياه  لتصل الى كافة المناطق المتأثرة .

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  على حرص الشركة على الإنتهاء من كافة أعمال الصيانه فى الوقت المحدد وعودة المياه الى جميع المناطق المتأثرة ، مشيرا الى ان الخط الساخن بالشركة يتلقى كافة شكاوى السادة المواطنين على مدار ٢٤ ساعة كما يتم استقبال الشكاوى على رقم الواتساب ٠١٢٧٥٣٥٨٥٣٨ ، وعبر الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك .

جدير بالذكر ان الشركة قد أعلنت فى بيان لها فى وقت سابق عن تنفيذ أعمال الصيانه بعدد ٣ نقاط بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم والتى أدت إلى انقطاع المياه عن عدد من القرى بمركز اطسا .

 

 

قطع مياه الشرب عن عدد من مناطق وقرى الفيوم غدا

 

 

 

 

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