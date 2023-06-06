مياه الفيوم: الانتهاء من صيانة خط الشرب بمركز أطسا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن الانتهاء من أعمال الصيانة لعدد ٣ نقاط بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم قصر العزب / قصر الباسل/ الغرق ، حيث استمر العمل لمدة ١٦ ساعة بثلاث مناطق متفرقة وهى عزبة مشرف على بحر الغرق ، كوبرى عزبة قلمشاة ، وامام محطة مياه العزب الجديدة ،وفور الإنتهاء تم ضخ المياه لتصل الى كافة المناطق المتأثرة .

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على حرص الشركة على الإنتهاء من كافة أعمال الصيانه فى الوقت المحدد وعودة المياه الى جميع المناطق المتأثرة ، مشيرا الى ان الخط الساخن بالشركة يتلقى كافة شكاوى السادة المواطنين على مدار ٢٤ ساعة كما يتم استقبال الشكاوى على رقم الواتساب ٠١٢٧٥٣٥٨٥٣٨ ، وعبر الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك .

جدير بالذكر ان الشركة قد أعلنت فى بيان لها فى وقت سابق عن تنفيذ أعمال الصيانه بعدد ٣ نقاط بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم والتى أدت إلى انقطاع المياه عن عدد من القرى بمركز اطسا .