قطع مياه الشرب عن عدد من مناطق وقرى الفيوم غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة الشركة ، فى بيان اعلامى لها اليوم الاحد ٢٠٢٣/٦/٤ عن قطع مياه الشرب لمدة ١٦ ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، نظرا لأعمال الصيانة اللازمة بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم العزب / قصر الباسل .

أكد رئيس الشركة بان المناطق المتأثرة هى : مركز اطسا : عزبة قلمشاة - عزبة الجبل - قصر الباسل - تطون - الحجر - الغرق قبلى - الغرق بحرى - منشأة عبد المجيد - مساكن العوينات وتوابعهم .

وطالب رئيس الئركة الاهالى وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانه وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.