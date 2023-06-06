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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: الوداد يجيد الحروب النفسية ضد الأهلي

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن هناك جلسة عقدت خلال الساعات الماضية لتصفية الخلافات بين جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي، بعد "الخناقة" التي حدثت بينهما مؤخرًا، وتم تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وقال أبوعايد عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حدثت أكثر من أزمة في اتحاد الكرة، منها كلام دينا الرفاعي حول سفر بعض الأعضاء للخارج، والوزير أشرف صبحي عقد اجتماع مع أطراف الأزمة من أجل حلها، وبالفعل تم انهاء الخلاف وتقريب وجهات النظر".

وأضاف: "هناك مباريات بدوري الدرجة الثانية والثالثة تشهد حضور جماهيري أكبر من الدوري الممتاز".

وواصل: "صندوق أمناء دعم منتخبات الناشئين هي فكرة لتسويق اللاعبين واحترافهم خارج مصر، الأهم هو تطبيق الفكرة بشكل جيد".

وأكمل: "لاعبي الزمالك لم يهضموا طريقة اوسوريو بشكل كامل حتى الآن، لكن هناك تطور طفيف، وابراهيما نداي من الوارد أن يكون مثل بيرسي تاو مع الأهلي، الذي يقدم مستوى طيب الآن".

وزاد: "الوحيد الذي تأكد رحيله عن الزمالك هو سامسون، وهناك لاعبين تراجع مستواها بشكل واضح بعد الانتقال لصفوف الفريق مثل عمرو السيسي الذي يعيبه العصبية الشديدة، وهناك اتفاق مبدئي على رحيل مجموعة من صفقات الزمالك إلا لو استمرت أزمة القيد".

وتابع: "عجبني تصريحات كولر بوجود اخطاء ويجب اغلاق الملف والاستعداد لمواجهة العودة في المغرب، والمباراة صعبة بكل تأكيد، لكن كولر مدرب مميز رغم وجود بعض الهفوات بكل تأكيد من جانبه مثل تأخير التغييرات والأهلي سنحت له فرص عديدة في استاد القاهرة".

وأتم: "الوداد يجيد الحرب النفسية ضد النادي الأهلي، ونسبته تصل لـ60% من أجل الفوز باللقب".

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