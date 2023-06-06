نجم الأهلي السابق يختار التشكيل الأمثل لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب

كشف لاعب النادي الأهلي السابق، سيد معوض، عن رأيه في التشكيل الأمثل بمباراة الإياب في إياب نهائي إفريقيا، المقرر إقامته في المغرب.

وقال سيد معوض، عبر برنامج “ملعب أون مع شوبير": “عودة الشناوي مهمة، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم في خط الدفاع، ومروان عطية وحمدي فتحي وعمرو السولية بخط الوسط، والهجوم كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات”.

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يوم الخميس المقبل موعداً للسفر الي المغرب لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا امام الوداد البيضاوي المقرر لها الأحد المقبل بمركب محمد الخامس في كازابلانكا.

واستقر كولر على تأخير موعد السفر للمغرب؛ بهدف زيادة معدلات التركيز بالقاهرة، والبعد عن الأجواء الجماهيرية هناك، وتدريب لاعبيه على طريقة خوض مواجهة الإياب، بعيدا عن أي مؤثرات خاصة أن الأهلي يدرك ملعب المباراة وكل شيء هناك.