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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد البيلي لاعب تنس الطاولة بالأهلى: الروح العالية وراء الفوز ببطولة الدوري

محمد البيلي
محمد البيلي

عبر محمد البيلي، لاعب فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز اليوم على إنبى بنتيجة 3-1، في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد البطولات.

وأضاف البيلي: اجتهدنا كثيرًا طوال الفترة الماضية، من أجل تحقيق اللقب وإسعاد جماهير الأهلي التي لا تقبل بغير البطولات.

وأضاف أن الفريق كان على قلب رجل واحد طوال البطولة، ولم يكن هناك فارق بين من يشارك أو يكون بديلًا، وكان المهم الفوز وتحقيق اللقب.

وأكد البيلي أنه يتلقى دعمًا كبيرًا من الفريق، وأن الروح العالية بين اللاعبين سبب أساسي في حصد البطولات, وكذلك التركيز العالي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

واختتم حديثه قائلًا إنه يتمنى تحقيق جميع البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

محمد البيلي ببطولة الدوري صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية جماهير الأهلي حصد البطولات محمود الخطيب

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