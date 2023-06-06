مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

تحدث المغربي رشيد المكاوي، مدرب حراس مرمى نادي الاتحاد السكندري، عن مواجهة الأهلي والوداد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي ذهابا على الوداد (2-1)، أمس الأول، الأحد، في القاهرة، فيما تجري مواجهة العودة، الأحد المقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وقال المكاوي، في تصريح لبرنامج “ملعب البلدوزر”، على قناة الشمس: "مصطفى شوبير حارس الأهلي تفوق على نفسه، وأظهر قدرات كبيرة في استاد القاهرة".
وأضاف: "أنتمي للوداد، وأتمنى فوزه في الإياب بالمغرب، وأتوقع أن تكون مباراة صعبة على الفريقين".
وأوضح أن: "هناك وجوه جديدة في التحكيم الإفريقي، وحكم لقاء الذهاب كان مهزوزا في بعض قراراته".
واختتم تصريحاته: "الاتحاد السكندري تأثر بالغيابات في مواجهة الزمالك، بالجولة 30 من الدوري الممتاز".
جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الاتحاد (2-1)، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف زعيم الثغر عند 40 نقطة في المركز الثامن.