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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تقدم الأهلي بطلب لاستبعاد باملاك تيسميا من تحكيم نهائي إفريقيا

صدى البلد

‎كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الأهلي من التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف باستبعاد الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما عن إدارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء.

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ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، على مركب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و‎قال شوبير، في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي لن يطالب بإبعاد باملاك تيسيما، من إدارة مباراة العودة أمام الوداد المغربي، مؤكدًا أن الأهلي مركز فقط على مباراة العودة من أجل الفوز على الوداد المغربي، والعودة إلى القاهرة باللقب الـ11 في تاريخ النادي.

‎وأضاف: هناك دعم كبير من مجلس إدارة النادي الأهلي، للاعبين والجهاز الفني بقيادة كولر للفوز ببطولة أفريقيا، وبكل تأكيد مباراة العودة أمام الوداد صعبة على الفريقين، لكن كلنا ثقة في لاعبي الأهلي، وقدرتهم على حسم اللقب.

‎وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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