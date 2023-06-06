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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة يفجر مفاجأة حول ركلة جزاء حسين الشحات بمواجهة الأهلي والوداد

صدى البلد

أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن الحكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني، لم يكن على مستوى مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن حسين الشحات، لاعب الأهلي، لم يستحق أي ركلة جزاء في المباراة. 

وقال جريشة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "معتز الشلماني من الحكام الصاعدين الواعدين، لكن مباراة الأمس كانت كبيرة عليه، لولا وجود الـ"VAR" بالأمس لحدثت كارثة في المباراة".

وحول أبرز الحالات التحكيمية في المباراة، أشار جريشة إلى أن لقطتي حسين الشحات في الشوط الأول، لا ترتقيان لأن تكونا ركلتي جزاء، واللقطة الثانية كان يستحق عليها إنذار نتيجة التمثيل".

ولفت جريشة إلى أن لاعب الوداد يحيى عطية الله لا يستحق الطرد لأن الكرة كانت في منتصف ملعب الوداد وذلك نظرًا لأن المسافة بعيدة جدًا فاستحالة يتم إخراج البطاقة الحمراء بأي حال من الأحوال، وذلك وفقًا لمعيار المسافة كأحد شروط إخراج البطاقة الحمراء.

وأكد جهاد جريشة أن أساس نجاح مباراة الأمس، كان هما حكمي الـ"VAR" التونسي هيثم قيراط، والجزائري مصطفى غربال، حيث قاما بتدخلات سليمة، أبرزها لقطة ركلة الجزاء غير الصحيحة المحتسبة للأهلي.

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