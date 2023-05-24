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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

صدى البلد

كشف البرتغالى  كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي عن صعوبة المنافسة في الدوري السعودي مؤكدا أنه  سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية أن الدوري السعودي قوي جدًّا في الموسم الحالي وليس بالسهل مشيرا إلى أن الدوري يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم.

وعن هدفه في المباراة قال رونالدو أعمل مع الفريق ككتلة واحدة ونسعي دائما لاسعاد الجماهير التي تساندنا خاصة وانهم كانوا رائعين جدا علي الرغ من تسجيل المنافس هدفين.

وأضاف رونالدو أنه شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة".

واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".

وقاد رونالدو فريق النصر السعودي للفوز علي الشباب بنتيجة 3-2 في مباراة قدم فيها رونالدو واحدة من أفضل مبارياته مع نادي النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

واحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بهدفه في مرمى الشباب بالسجود برفقة لاعبي فريقه.

وسجل رونالدو هدف النصر الثالث في شباك الشباب في مباراة الفريفين في  الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأول بارك.

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