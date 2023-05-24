شاهد .. كريستيانو رونالدو يسجد بعد إحرازه هدفه في شباك الشباب

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، صورة لاحتفال كريستيانو رونالدو بهدفه بعد احرازه هدف .

وظهر كريستيانو في الصورة وهو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب .

أصبح الدوري السعودي حديث عشاق الساحرة المستديرة، وبالأخص بعد التحاق كريستيانو رونالدو بنادي النصر السعودي، وتتردد أنباء الان عن رغبة بالرحيل عن الدوري السعودي.

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على أعتاب الرحيل عن صفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو، يرغب في الرحيل عن النصر السعودي في أسرع وقت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.