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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في ليلة سجود كريستيانو رونالدو.. النصر يهزم الشباب في الدوري السعودي

لحظة سجود رونالدو
لحظة سجود رونالدو

فاز النصر على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

 وسجل أهداف النصر أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو في الدقائق 44 و51 و59 ، فيما سجل هدفي الشباب كريستيان جوانكا في الدقيقتين 25 من ركلة جزاء و40.

 ورفع النصر رصيده على 63 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.

وعقب الهدف الذي سجله رونالدو في شباك الشباب على ملعب “الأول”، قام رونالدو بالسجود، ليقوم زملائه في الفريق بالتصفيق له، في مشهد رائع وهو ما جعل البعض يتساءل هل أسلم رونالد في السعودية.

ويتقدم النصر على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

وانضم رونالدو إلى النصر، مطلع العام الحالي، في صفقة انتقال حر، بعقد حتى صيف 2025 بإجمالي راتب يصل إلى 215 مليون يورو.

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