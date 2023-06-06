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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

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بوفاتها.. طفلة تنقذ 10 أشخاص بين الحياة والموت في الهند

بوفاتها.. طفلة تنقذ
بوفاتها.. طفلة تنقذ 10 أشخاص بين الحياة والموت

كان التعامل من جانب رجل الأعمال الهندي «فيرندر كومار» وزوجته «مونيكا»، مع فقدان ابنتهما «كريتي»، صعبًا؛ عندما سقطت الطفلة البالغة من العمر 14 عامًا، من الطابق الرابع، بينما كانت تلعب مع أبناء عمومتها على شرفة المنزل.

ونقت كريتي إلى مستشفى قريب، ودخلت فورًا إلى وحدة العناية المركزة، لإجراء العناية الطبية اللازمة من أجل إنقاذها.

وعلى الرغم من الجهود الدؤوبة التي بذلها المتخصصون الطبيون، إلا أنها توفيت متأثرة بجروح في الرأس وأُعلنت وفاتها دماغيًا (إكلينيكيًا) في 28 مايو داخل مستشفى BGS Gleneagles Global.

واختارت الأسرة المكلومة أن تحافظ على ذكريات طفلتها حية؛ من خلال التبرع بأعضائها، وإنقاذ غيرها ممن علقوا بين الحياة والموت.

وقام الأطباء بزرع “الرئتين، الكبد، الكليتين، صمامات القلب، والقرنيات” من “كريتي”، بنجاح؛ مما أعطى فرصة جديدة للحياة لـ 10 أشخاص.

طفلة الهندي التبرع بالأعضاء بين الحياة والموت إكلينيكي

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