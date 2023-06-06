قائد الوداد: الأهلي يعرف إفريقيا أكثر منا.. وأتمنى تكرار قذيفة المترجي

‎‎‎أكد يحيى جبران، قائد فريق الوداد المغربي، أنه يتمنى أن يكرر “زهير المترجي” زميله بالفريق، هدفه أمام الأهلي في النسخة الماضية من نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، على مركب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‎

‎وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

‎وقال جبران في حوار نشره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب": "أتمنى إسعاد جماهير الوداد، ومن الصدف الجميلة أننا فزنا بالنسخة الماضية على حساب الأهلي، لكن هذا كان من الماضي".

‎وواصل: "الوداد حاليا يواجه فريقا جيدا يعرف الكرة الأفريقية أكثر منا ولديه قائمة أكبر من اللاعبين".

‎وتابع: "مواجهة الأهلي هذه المرة مختلفة، أتمنى أن نكون على قدر المسؤولية على غرار المباريات السابقة".

‎وزاد: "الكرة الأفريقية تطورت جدا... الموسم الحالي أصعب للوداد من السابق، لكن خبرة اللاعبين ساعدتنا على الخروج من الظروف التي مررنا بها".

‎وأكد: "الوداد عرف كيف يفوز ويتجاوز الأوقات الصعبة حتى بلغنا نهائي دوري الأبطال".

‎وأكمل: "لقاء صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي كان صعبا، إذ كان المرشح الأول لبلوغ النهائي".

‎وأضاف: "مواجهة صن داونز كانت حياة أو موت، لم يكن لدينا أي خيار (سوى اجتيازه)... جربنا هذه الأمور من قبل، وشخصية اللاعبين قادتنا للنهائي".

‎ويرى جبران أن هدف أيوب العملود في مرمى صن داونز "هو الأفضل للوداد هذا الموسم".

‎وعن قذيفة زهير المترجي التي جاء منها الهدف الأول بالنهائي الماضي ضد الأهلي، قال جبران: "لم أتحدث معه حول هذا الهدف، لقد قرر التسديد من هذه المسافة وكان موفقا، أتمنى أن يكررها".

‎وكان المترجي بطل نهائي النسخة الماضية حين سجل ثنائية الوداد (2-0) في الأهلي، بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، فقاد فريقه للتتويج باللقب.