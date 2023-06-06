طريقة عمل مرقة الدجاج منعا للأضرار

مرق الدجاج هو مكون مهم في العديد من الوصفات، ويمكن تحضيره بطرق مختلفة، إليك طريقة تحضير مرق الدجاج بطريقة صحية ومنعاً للأضرار للشيف مصطفى العمدة:

المكونات لعمل مرقة الدجاج



- دجاجة مقطعة إلى قطع صغيرة

- بصلة مفرومة

- حبتان من الجزر، مقطعتان إلى شرائح رقيقة

- حبة كرفس، مقطعة إلى شرائح رقيقة

- 3 فصوص ثوم مفرومة

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

- حوالي 8 أكواب من الماء

- رشة ملح

- رشة فلفل أسود

الطريقة لعمل مرقة الدجاج



1. سخني الزيت في قدر كبير على نار متوسطة الحرارة.

2. أضيفي البصل والثوم وقلّبي المكونات حتى يذبل البصل.

3. أضيفي الدجاج واقلبيه مع البصل حتى يتغير لونه.

4. أضيفي الجزر والكرفس وقلّبي المكونات لمدة دقيقة أو اثنتين.

5. أضيفي الماء والملح والفلفل الأسود واتركي المزيج يغلي.

6. بمجرد أن يبدأ المزيج في الغليان، قلّبي النار إلى متوسطة الحرارة واتركي المزيج يغلي لمدة ساعتين تقريبًا، مع التحريك بين الحين والآخر.

7. انتزعي الدجاج والخضروات من المرقة وصفّيها بواسطة مصفاة.

8. يمكن استخدام المرقة الناتجة في الوصفات المختلفة.

9. الشوربة الناتجة عن غليان الخليط نصفيها ونضعها في قوالب ثلج ونتركها حتى تبرد وبهذا يمكن استخدامها كمرقة للدجاج .

يمكن إضافة أي توابل أخرى حسب الرغبة، مثل الزعتر، البقدونس، الكزبرة، الزنجبيل، الكركم، الهيل، القرفة، الزنجفر، وغيرها. كما يمكن استخدام الخضروات الأخرى بدلاً من الجزر والكرفس، مثل البطاطا، الكوسا، الفلفل الأحمر، والفلفل الأخضر.