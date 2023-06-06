اللعبة الحلقة 19.. هشام ماجد وشيكو يفشلان في كشف أعضاء فريقهما

أذيعت الحلقة 19 من مسلسل اللعبة في موسمه الرابع ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم هشام ماجد وشيكو ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي .

وجاءت أحداث الحلقة ال 19 من مسلسل “ اللعبة ” مليئة بالمواقف الكوميديا ، حيث سعي كل من مازو ووسيم معرفة من الشخص التابع لكل من فريقهما الذي حصل علي مبلغ اربعة مليون جنيه ، الا انهم حتي انتهاء احداث الحلقة فشلوا في اكتشافه ، وتسببت تهاني زوجة سعدون في القبض علي عصفورة ، بعدما اعتقدت انها متواجدة في شقتها من أجل سرقتها .

تدور أحداث مسلسل “اللعبة 4” حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد ، وسامي مغاوري، ومحمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل “اللعبة 3” عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip.

واكتفى صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة بأي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث في الأجزاء السابقة، بعدما استعانوا بالفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل، وقد انتهى دورها في هذا الجزء فقط.

وطرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل “اللعبة” برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.