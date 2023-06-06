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رئيس التحرير
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محافظات

الفريق أسامة ربيع: عبور ناقلة البترول SEAVIGOUR للقناة بعد إصلاحها

صدى البلد

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الإثنين، استئناف عبور ناقلة البترول" SEAVIGOUR" ضمن قافلة الشمال في رحلتها إلى الصين، وذلك بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار.

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وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج الفحص الشامل الذي أعدته اللجنة الفنية التابعة للهيئة والتي تضم كفاءات هندسية وملاحية أكد صلاحية الناقلة للإبحار وعدم وجود ما يمنع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى، لتستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة وتصل إلى غاطس السويس خارج المجرى الملاحي للقناة مساء أمس.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تمتلك المقومات البشرية والفنية اللازمة للتعامل مع طوارئ الملاحة داخل القناة وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية على الرغم من التحديات المختلفة.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الإثنين عبور 72 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.3 مليون طن، وعبرت القناة من اتجاه الشمال 41 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 2.3 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2 مليون طن.

 

                        

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أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإسماعيلية الاسماعيلية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع المجرى الملاحي للقناة المجرى الملاحي رئيس هيئة قناة السويس

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