الاحتفال بـ يوم البيئة العالمي في مراكز شباب البحر الأحمر

شهدت مراكز الشباب بالبحر الأحمر، تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون بين الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يستمر من 5 يونيو إلى 11 يونيو.

وشملت الفعاليات محاضرات توعوية للشباب حول المحميات الطبيعية، حيث تم التركيز على محمية وادي الجمال وأهميتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة المحيطة. تمت أيضًا مناقشة التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة، وتوعية الشباب بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

كما تم تنظيم ورش عمل تطبيقية حول تدوير المخلفات وطرق التخلص منها بشكل صحيح، بهدف تعزيز الوعي بأهمية إعادة التدوير وتحسين إدارة النفايات. تمت أيضًا ترتيب زيارات ميدانية للمحميات الطبيعية، بهدف تعريف الشباب بالتنوع البيولوجي وحماية البيئة المحيطة.

وقام الشباب بزيارة مزرعة القويح للاطلاع على أساليب الزراعة المستدامة والتشجير، حيث تم توجيه الجهود لزراعة الأشجار وتحسين البيئة داخل مراكز الشباب.

ويعكس هذا الاحتفال بيوم البيئة العالمي التزام مراكز شباب البحر الأحمر بتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب .