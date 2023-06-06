روسيا تطالب بتحكيم أممي ضد الولايات المتحدة بسبب رفضها منح تأشيرات لوفودها

طالبت روسيا، اليوم /الثلاثاء/ بإطلاق تحكيم في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة؛ بسبب رفضها منح تأشيرات للوفود الروسية.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية بيتر إليتشوف، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) إن "جوتيريش يفترض أن يبادر بإجراءات التحكيم، إلا أنه لا يبدي رغبة في القيام بذلك، ودون سبب واضح، إذ سبق أن وجهت له دول أعضاء في المنظمة طلبات مباشرة تخوله ببدء إجراءات التحكيم".

وأشار إليشوف إلى أن الجانب الروسي يثير هذه المسألة في كل اجتماع للجنة السادسة، في كل اجتماع للجنة العلاقات مع الدول المضيفة للمؤسسات الأممية.

