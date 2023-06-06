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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمرو طلعت: الاتصالات جزء أساسي فى مواجهة ما يتعرض له العالم من تحديات

صدى البلد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى لمنظمى الاتصالات: إننا نلتقى للمرة الثانية خلال الخمس سنوات الماضية...حيث التقينا فى عام 2019 هنا فى مدينة السلام،لنشهد فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديــــــــويةWRC 2019.ولعل بعض القضايا التى شغلت صناعتنا حين ذاك تراوحت ما بين تنظيم خدمات الجيل الخامس، ووضع ضوابط استخدامات الطيف الترددى لتشغيل الطائرات بدون طيار، وبحث سبل التسريع من استخدام مدارات الأقمار الصناعية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للتوسع فى إتاحة خدمات الإنترنت لشعوبنا... ولكن خلال الخمس سنوات اللاحقة لمؤتمرنا، تعاقبت على الإنسانية شدائد صحية، وأزمات جيوسياسية، وتغيرات مناخية، واضطرابات اقتصادية، شكلت تحدياً حقيقياً لنُظُم عملنا على نحو يدفعنا إلى إعادة تقييم سياساتنا ومستهدفاتنا. 

 

وأضاف يأتي التساؤل : كيف لنا أن نمضى نحو أهداف التنمية المستدامة فى ظل ما نشهده من أزماتٍ مركبة؟ وكيف سنحقق القيمة المحورية لأهداف التنمية المستدامة التى تعهدنا بالوفاء بها كمجتمعٍ دولى فى عام 2015 "بألا ندع أحداً يتخلف عن الركب... Leave no one behind" ؟ولعل البعض يتسأل عن علاقة قطاع الاتصالات بهذا، بيد أننى مقتنع أن هذه الأسئلة ليست ببعيدة عن قضايا صناعتنا.

 

وأضاف أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحا فى مقدمة القطاعات المنتظر منها دفع حركة التنمية المستدامة دون توانٍ... من هنا يأتىثقلهذا المحفل الهام الذى نسعد باستضافته فى مصرهذا العام تحت شعار "التنظيم من أجل مستقبل رقمى مستدام"، ليكون منصةً لتبادل الخبرات والتجارب بين صانعى القرار ومنظمى الاتصالاتوالمتخصصين الأكاديميين ورواد الصناعةفى الدولالنامية والصناعية على حدٍ سواء.

 

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