أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية: مصر استطاعت بمواردها البشرية حل مشاكل القطاع الطبي|فيديو

أكد الدكتور أحمد عبد الدايم أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن القارة الإفريقية بها أكبر عدد من المشاكل و النزاعات، مؤكدا أن الدولة المصرية لها تجربة ناجحة في مجال الرعاية الصحية.

أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية: من أشهر تجارب الدولة المصرية في هذا إطار الصحة..تجربة 100 مليون صحة.



وأضاف "عبدالدايم" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن الدولة المصرية استطاعت بمواردها البشرية ، من أطباء و معامل بحوث، و التقدم في البحث العلمي، أن تحل كثيراً من المشاكل الطبية داخل مصرو بدأت تتجه إلى القارة الأفريقية.

وتابع أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة:"و من أشهر تجارب الدولة المصرية في هذا الإطار، 100 مليون صحة، و تجربة علاج فيروس سي"