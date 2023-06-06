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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: وقف الحصول على قروض توجه ممتاز من الدولة.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أشاد الدكتور محمد الكيلانى الخبير الاقتصادي، بإعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وقف الحصول على قروض جديدة.

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هالة السعيد: 29.4 مليار جنيه استثمارات بخطة 2022 /2023 بمحافظة بورسعيد

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هالة السعيد: 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا توجه ممتاز من الدولة المصرية فى ذلك التوقيت على المدى القصير ويعكس مدى اهتمام الحكومة فى التوقيت الحالى فى الاحتواء.

وأوضح أنه فى هذا التوقيت يوجد النمو الاحتوائى، بمكافحة التضخم وفى نفس الوقت الحفاظ على معدلات النمو المرجوة، واعتقد أن الموازنة الجديدة تعكس ذلك فى التوقيتات القادمة.

وتابع أن الحكومة لديها تحديات فى المرحلة القادمة تتعلق بأزمة التضخم وارتفاع أسعار الفوائد عالميا وأزمة الاقتصاد العالمى وانهيارات بعض الاقتصادات العالمية، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن كل هذا تعتبر مسببات لهذا القرار وهذا التوجه الجيد والممتاز على المدى القصير.

 

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