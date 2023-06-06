خبير اقتصادي: وقف الحصول على قروض توجه ممتاز من الدولة.. فيديو

أشاد الدكتور محمد الكيلانى الخبير الاقتصادي، بإعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وقف الحصول على قروض جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا توجه ممتاز من الدولة المصرية فى ذلك التوقيت على المدى القصير ويعكس مدى اهتمام الحكومة فى التوقيت الحالى فى الاحتواء.



وأوضح أنه فى هذا التوقيت يوجد النمو الاحتوائى، بمكافحة التضخم وفى نفس الوقت الحفاظ على معدلات النمو المرجوة، واعتقد أن الموازنة الجديدة تعكس ذلك فى التوقيتات القادمة.



وتابع أن الحكومة لديها تحديات فى المرحلة القادمة تتعلق بأزمة التضخم وارتفاع أسعار الفوائد عالميا وأزمة الاقتصاد العالمى وانهيارات بعض الاقتصادات العالمية، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن كل هذا تعتبر مسببات لهذا القرار وهذا التوجه الجيد والممتاز على المدى القصير.