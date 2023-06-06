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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: المشروعات الخضراء الذكية أبرز المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا موسعا، لمناقشة مستجدات مشاركة المحافظة في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، في إطار اهتمام وخطة الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050  ، والتي تشهد رعاية مباشرة من القيادة السياسية لما تمثله هذه القضية من أهمية كبيرة محليا وعالميا.

حضر الاجتماع بلال حبش نائب المحافظ، ونهى محمد "منسق المبادرة بالمحافظة"، وممثلون عن وزارة الاتصالات ، وجهاز شؤون البيئة ، والمجلس القومي للمرأة، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من  التنفيذيين من وكلاء الوزارات ومديري المديريات وبعض مديري إدارات الديوان العام.

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في بداية الاجتماع أكد المحافظ، أهمية المبادرة باعتبارها  إحدى أبرز المبادرات الرائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية ، التي تم إطلاقها بكافة المحافظات تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وتعد مبادرة غير مسبوقة، تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذى ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.

ونوه المحافظ عن قرار تمديد فترة التسجيل في المبادرة لتنتهى في 30 يونيو الجاري، مؤكدا على أن موضوع المشروعات الخضراء لم يعد ترفاً أو رفاهية ، لاسيما في ظل التوجه العالمي نحو  البحث عن مصادر للطاقة تتميز بالحداثة والنظافة وصديقة للبيئة، لتخفيف آثار وتداعيات التلوث ، خاصة وأن الدولة المصرية تقوم بمبادرات نوعية في هذا المجال مثل المبادرة الرئاسية للتشجير ، مشيدا  بفكرة تقديم موعد التسجيل والإعلان عن المبادرة عن العام الماضي ، مشدداً على أهمية  توسيع قاعدة المشاركة والتسجيل في المبادرة، وذلك بالتوازي مع تكثيف اللقاءات وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الشريكة للتوعية بالمبادرة وشرح أهدافها ومكوناتها ومعايير المشروعات المرشحة للمشاركة فيها ، وإعداد دراسة وافية عن فكرة المشروع وخطوات وطرق وآليات التمويل والتنفيذ.

وخلال الاجتماع  الذي قامت بتقديمه واستعراض جدول أعماله نهى محمد منسق المحافظة بالمبادرة ، تم توضيح الجهود المبذولة وما تم تنفيذه من تكليفات محافظ بني سويف بشأن تقديم  أوجه الدعم المتعددة والمتنوعة لتحقيق الاستفادة المثلى من المبادرة والمشاركة الفعالة في خروج المشروعات الفائزة أو المشروعات المكتملة لحيز التنفيذ من خلال تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي ، وكذا استعراض مفردات الخطة الأخرى وخطط وبرامج تنفيذها بهدف تعظيم المشاركة الفعالة من خلال التوعية بأهمية المبادرة واشتراطات المشاركة الناجحة فيها.

كما تم عرض المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة ، والتي قامت بعرضها نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بجانب عرض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن المكون الذكي ، وعرض جهاز شؤون البيئة عن المكون الأخضر،فضلاً عن استعراض عدد المشروعات المقدمة على المنصة والتي بلغت 116 مشروعاً"حتى اليوم"، منها 9 مشروعات كبيرة الحجم، و24 مشروعات ضمن فئة المشروعات المتوسطة ، و10 مشروعات مرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، و17  مشروعا فئة الشركات الناشئة ، و17 مشروعاً  للمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، و39 مشروعا خاصة بالمرأة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نائب محافظ بني سويف

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