بمواصفات جبارة.. كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج الأحدث للشباب

منذ أسابيع قليلة ، كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية وهو Galaxy F54، والذي يضم عددا من الإمكانات والمواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا فائقة 108 ميجا بيكسل، وبطارية ضخمة 6000 مللي أمبير.

وبحسب موقع GSMArena فإن سامسونج قد أتاحت الهاتف للحجز المسبق في الهند، ومن المقرر أن ينطلق إلى عدد كبير من الأسواق الدولية مع سعر مناسب، وذلك بحلول نهاية شهر يونيو الحالي.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy F54 بشاشة مقاومة للمياه والغبار Super AMOLED Plus قياس 6.7 بوصة مع جودة +FHD ، ودقة 1080 × 2400 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy F54 كاميرا ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مزود بـ OIS ومستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED في الخلف، مع كاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy F54 على جانب بطارية سعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، ونظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.1 .

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy F54 بمعالج من نوع Exynos 1380 SoC من تصنيع شركة سامسونج، مقترنا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين سعة 128 و 256 جيجابايت.