استعدادا للمرحلة الثانية.. محافظ الغربية يناقش مشروعات حياة كريمة بالمحلة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة احتياجات ومقترحات مشروعات مركز المحلة والتي سيتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام النائب محمد مرعي، النائب حامد جهجه، النائب عمرو السعيد النائبة سامية توفيق، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بالمحلة.

وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى مقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما عرضت الأجهزة التنفيذية موقفها في 22 قطاعا وهي (الصرف الصحي مياه الشرب، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الري والموارد المائية، الكباري، الطرق، المجمعات البيطرية والزراعية، مجمعات الخدمات الحكومية، الإسعاف، التضامن الاجتماعي، السكة الحديد، مكاتب، البريد، الأسواق، المواقف، الثقافة، الحماية المدنية ومراكز الشرطة).

وقال محافظ الغربية إن أكثر من 850 ألف مواطن داخل 16 وحدة محلية تضم 58 قرية و 347 عزبة وتابع سينعمون بمئات المشروعات التي قد تتخطي 1000 مشروع ستغير وجه الريف في قرى مركز المحلة، مشيراً إلى استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية والجولات الميدانية للوقوف على الاحتياجات الفعلية قبل التنفيذ.

يذكر أن المحافظة قد عقدت عدة اجتماعات وجولات تم خلالها حصر احتياج المركز من المشروعات بكل وحدة محلية وقرية وتابع من خلال المديريات مع وضع تكلفة تقديرية متوقعة ودراسة المتطلبات المطلوبة طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء، كما تم حصر البيانات الخاصة بالإمكانات الموجودة بالمركز، وحصر ومعاينة قطع أراضي أملاك الدولة المتاحة وجهات الولاية الخاصة بها، إلى جانب عمل معاينات على الطبيعة لمراجعة الاحتياجات المقدمة من المديريات مع دراسة إعادة الاستفادة من تلك الأراضي أو هدمها، فضلاً عن تسكين للمشروعات المطلوبة أو المقترحة على القطع المتاحة من الأراضي لسد العجز.





يذكر أن محافظة الغربية ستبدأ في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز (قطور، كفر الزيات، بسيون، المحلة) عقب إعلان الدولة عن انطلاق المرحلة الثانية.

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