فريق طبي ينجح فى قسطرة قلب لطفل حديث الولادة بمستشفى جامعة طنطا

نجح فريق طبي بمستشفى طنطا التعليمى العالمى، فى إجراء قسطرة عاجلة طوارئ لتوسيع ضيق شديد بالصمام الأورطى ثنائى الشرفات لطفل حديث الولادة عمره 20 يومًا، كان يعانى ضعفا شديدا بعضلة القلب وارتفاع بضغط الشريان الرئوي نتيجة ضيق شديد بالصمام الأورطى.

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بدقة ومهارة الفريق الطبي من أقسام القلب، وجراحة الأطفال، والتخدير والعناية المركزة الجراحية، والأطفال، وفريق التمريض، فى اجراء القسطرة التى استغرقت ساعتين، موضحاً أن ذلك يأتى نتاج التجهيزات الطبية المتميزة بمستشفيات جامعة طنطا التي تضاهى المستشفيات العالمية، ويعكس جودة الأداء بالمستشفي التعليمى العالمي بالجامعة.

أضاف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن إجراء قسطرة عاجلة طوارئ لتوسيع ضيق شديد بالصمام الاورطى ثنائى الشرفات تعد من التدخلات الطبية النادرة خاصة فى ظل صغر سن الطفل حديث الولادة، موضحاً أنه على الفور تم تشكيل فريق طبي من العديد من التخصصات، لاجراء القسطرة التى انتهت بنجاح، واستقرت حالة الطفل.