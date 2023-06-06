طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجى الجامعات المصرية

تقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن عدم تعيين أوائل خريجى الجامعات المصرية بالجهاز الإدارى للدولة.

وقالت "ثابت" في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أوائل خريجي الجامعات المصرية لعدم تعيينهم بالجهاز الإداري للدولة دفعة 2014-2021، على الرغم من تشكيل لجنة وزارية بذلك، مطالبة بتعيين أوائل الخريجين بقرار مباشر، ودون الخوض في مسابقات.

وتساءلت عضو مجلس النواب: "لماذا لا يتم تعيين أوائل الخريجين في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الجامعات المصرية من عجز في أعضاء هيئة التدريس؟، ولما لا نستفيد من أبنائنا المبدعين المتميزين في الوقت الذي تحتاجهم فيه مصر في ظل بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العلم والعمل للوصول إلى مستقبل أفضل ينهض بنا جميعًا؟".

وأوضحت النائبة ندى ألفي ثابت، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 3021 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة وزارية هدفها حصر أعداد أوائل الخريجين بالجامعات، لدراسة الإستفادة منهم بالجهاز الإداري للدولة والجامعات الحكومية؛ لتشغيلهم في مهن تناسب مستواهم العلمي وتفوقهم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وعلى الرغم من إنتهاء اللجنة من أعمالها بشأن حصر أعداد الأوائل وبياناتهم بالجامعات، وتم إرسال البيانات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الانتهاء من توصيات اللجنة الوزارية ورفعها لرئيس الوزراء منذ عام، لكن حتى الآن لم يصدر قرار للبدء في اتخاذ إجراءات التعيين.

واختتمت النائبة: "علينا بذل أقصى جهد لحل أزمة أوائل الخريجين "صفوة الجامعات المصرية" وتعيينهم أسوة بالدفعات السابقة، والإستفادة من قدراتهم لخدمة الوطن".

