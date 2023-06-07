هاني حتحوت يفجّر مفاجأة بشأن المباراة الودية للأهلي أمام جنوب السودان

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن دراسة فيتوريا إراحة لاعبي الأهلي عن المباراة الودية أمام جنوب السودان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حتحوت: روي فيتوريا يدرس إراحة لاعبي الأهلي عن المباراة الودية أمام جنوب السودان، واتجاه باستبعاد أحمد حجازي من مواجهة غينيا".

وكان قد نفى عصام عبدالفتاح عضو لجنة الحكام بالكاف، ما تردد خلال الأيام الماضية، حول اعتزال الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، عقب لقاء الإياب بين الأهلي والوداد المغربي في ملعب مركب محمد الخامس والذي يقام 11 يونيو الجاري.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "باملاك تيسيما حكم أمين بنسبة مليون%، واطمئن جماهير النادي الأهلي، وقصة الاعتزال ليست حقيقية وهو مرتبط بعقد احتراف حتى 2024 مع الكاف وقعه منذ شهر ولن يعتزل وسيكمل مسيرته".

وأضاف: "كما وقع أيضا أمين عمر عقدا مع الاتحاد الإفريقي والكاف يقوم بتوقيع عقود مع الحكام منذ ثلاث سنوات، حيث يتم اختيار صفوة الحكام لتوقيع عقود معهم".