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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي اللي عملك وخسارة الترجي ضايقتك| إعلامي يفتح النار على عصام الشوالي

عصام الشوالي
عصام الشوالي

فتح الإعلامي مهيب عبد الهادي، النار على التونسي عصام الشوالي، معلق قنوات بي إن سبورتس؛ بسبب مباراة الأهلي والوداد المغربي الأخيرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلي والوداد المغربي جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تعليق عصام الشوالي حيث وصفه البعض بعدم الحياد.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب”: “يا كابتن عصام الشوالي لازم تكون محايد، منذ الدقيقة الأولى واحنا شايفين استفزاز كبير جدًا، انت استفزيت قاعدة جماهيرية كبيرة كانت لها الفضل في الشهرة”.

مهيب عبدالهادي لعصام الشوالي: الأهلي اللي شهرك 

وتابع: “الأهلي اللي شهرك يا عصام يا شوالي، تعليقك على مباراة النهائي للنادي الأهلي خلاك في مكانة تانية، له فضل كبير، طبعًا انت اجتهدت وكل حاجة ولكنك استفزيت جمهور الأهلي جامد جدًا ودا غير مقبول”.

واختتم: “انت مكنتش محايد خالص في هذه المباراة ومكنتش موفق تمامًا، حاسب وانت بتعلق، لا تجامل الأهلي ولا تجامل الوداد، وجب عليك الاعتذار، ولو خسارة الترجي بثلاثية في رادس ضايقتك كنت اعتذرت عن التعليق عن مباراة الوداد”.

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