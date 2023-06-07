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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة غامضة ومثيرة من عصام الحضري تثير قلق المتابعين

عصام الحضري
عصام الحضري

وجه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا علي تغريدة الحضري المثيرة، وجاءت التعليقات كالاتي: “خير يا أسطورة - قول في ايه؟ - خير ان شاء الله".

علي جانب آخر، كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن أسباب اعتزال كرة القدم وحراسة المرمى، مشددًا على أن مدرب النادي الأهلي مانويل جوزية هو سبب اعتزاله، متابعًا: "قالي انت عملت كل حاجة بتلعب كورة أزاي".

وأوضح عصام الحضري، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": “جوزية نصحه بالاعتزال؛ لأنني حققت تاريخ كبير من البطولات والألقاب ووصلت لسن كبير في حراسة المرمى”، مؤكدًا أنه اعتزل بعد أسبوع فقط من نصيحة جوزية له.

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