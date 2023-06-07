كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي تفاصيل طلب مارسيل كولر مدرب الأهلي في اللعب على استاد القاهرة الدولي.

رئيس هيئة ستاد القاهرة يكشف كواليس حديث كولر وفيتوريا بشأن الملعب

قال وليد عبد الوهاب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"كولر جاء في زيارة لاستاد القاهرة وقال إنه لن يلعب سوى على هذا الاستاد".

وأضاف: "سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ تحدثا معي ووجود الأهلي والزمالك في استاد القاهرة بالنسبة لنا نجاح تسويقي وإعلامي وهذا شرف لنا أن يعود النادي الأهلي إلى بيته".

واختتم: "حازم إمام تحدث معي هاتفيا عند معاينة روي فيتوريا للاستاد وقال لي إن فيتوريا سعيد جدا بأرضية الملعب التي لم تتأثر بضغط المباريات".