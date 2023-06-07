خبير: ارتفاع معدلات الرعاية الصحية فى القارة الأفريقية يزيد الإنتاج

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن الأهمية الاقتصادية ل_ المؤتمر الطبي الأفريقي الذي تم افتتاحه أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن زيادة معدلات الرعاية الصحية فى القارة الأفريقية هو من أهم العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف محمود عنبر خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن زيادة معدلات الإنتاج تتطلب العنصر البشرى والذى يعتمد على المستويات الصحية وبدوره يؤهله لزيادة قدراته الإنتاجية، لافتا إلى أن وجود الشركات العملاقة التى تعمل فى مجال الدواء يساعد من توطين صناعة الأدوية داخل القارة الأفريقية.

وأوضح محمود عنبر، توطين صناعة الأدوية داخل القارة الأفريقية له نتائج اقتصادية كبيرة سواء فى استيعاب العمالة وتقليل وتعديل فاتورة الواردات، لافتا إلى أن الجدوى الاقتصادية فى وجود الشركات داخل القارة الأفريقية هى أعلى باعتبار أنها قريبة من المواد الخام.