عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: ارتفاع معدلات الرعاية الصحية فى القارة الأفريقية يزيد الإنتاج

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن الأهمية الاقتصادية ل_ المؤتمر الطبي الأفريقي الذي تم افتتاحه أمس  بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن زيادة معدلات الرعاية الصحية فى القارة الأفريقية هو من أهم العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف محمود عنبر خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن زيادة معدلات الإنتاج تتطلب العنصر البشرى والذى يعتمد على المستويات الصحية وبدوره يؤهله لزيادة قدراته الإنتاجية، لافتا إلى أن وجود الشركات العملاقة التى تعمل فى مجال الدواء يساعد من توطين صناعة الأدوية داخل القارة الأفريقية.

وأوضح محمود عنبر، توطين صناعة الأدوية داخل القارة الأفريقية له نتائج اقتصادية كبيرة سواء فى استيعاب العمالة وتقليل وتعديل فاتورة الواردات، لافتا إلى أن الجدوى الاقتصادية فى وجود الشركات داخل القارة الأفريقية هى أعلى باعتبار أنها قريبة من المواد الخام.

اقتصادي الرعاية الصحية القارة الافريقية صناعة الادوية اخبار التوك شو المؤتمر الطبي الافريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| استمرار صرف معاش يونيو

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

ساعات تفصلنا عن العاصفة.. تحذير شديد من الأرصاد حول حالة الطقس |تفاصيل

ترشيحاتنا

وزيرا البيئة والإنتاج الحربي ومحافظ الجيزة يتفقدون موقع أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة

تتجاوز الـ 45| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7-6-2023

بعد مقتل صغير فلسطيني.. واشنطن توجه رسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

كامالا هاريس تدعو إسرائيل مجددا إلى ضمان استقلال نظامها القضائي

بالصور.. هذا ما أحدثه انفجار سد نوفا كاخوفكا من دمار

إبادة جماعية.. تصريحات خطيرة من مسؤول روسي بشأن تدمير سد كاخوفكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية خلال شهر.. سبب وفاة تيك توكر صيني في بث مباشر

هذه الأمراض أصابتهم .. مفاجأة حول متوسط أعمار الفراعنة |تفاصيل

للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

روتين البشرة الدهنية .. للوقاية من الحبوب والبثور والمسام الواسعة

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ