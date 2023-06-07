حسام المعداوي: نتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية لمعالجة التحديات التكنولوجية

تشارك اتصالات من e&في مصر، المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات والحلول التكنولوجيا المتكاملة كراعي رئيسي في المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR)، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8يونيو، وذلك بهدف فتح حواراً عالمياً، يجمع منظمي الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم قطاع الاتصالات، ويقوم على تنظيمها الاتحاد الدولي للاتصالات.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى دعم و المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات، من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة الخاصة بالقضايا والمستجدات التنظيمية العالمية، فضلاً عن تبادل الآراء.

ويشهد المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR)، مشاركة واسعة وحضور من رؤساء الأجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين في قطاع الاتصالات من نحو 90 دولة، إضافة لمجموعة من أهم وأبرز صانعي القرار في قطاع الاتصالات، فضلاً عن ممثلي الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع وعلى رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



قال حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالشركة حريصون على المشاركة في فاعليات هذا المؤتمر والذي تستضيفه مصر، والذي يهدف الى مناقشة أبرز القضايا التي تشغل قطاع الاتصالات، وايصال الخدمة للمناطق المحرومة و دعم التحول الرقمي و الشمول المالي تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠

واضاف نساهم في دعم خطط الدولة المرتبطة بمشاريع الخدمة الشاملة و حياة كريمة من اجل ايصال خدماتها المتميزة الى جميع العملاء.



وقال :" نسعى من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر المهم إلى تبادل الخبرات و الافكار مع كافة الاطراف المشاركة على نحو أكثر كفاءة وفاعلية بما يعود بالنفع على العملاء في السوق المصري.