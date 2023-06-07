حاكم إقليم كورسك: انقطاع الكهرباء عن قريتين بعد قصف أوكراني

قال حاكم إقليم كورسك في روسيا، إنَّ الكهرباء انقطعت عن مدينتين غرب البلاد وأصيب رجل، اليوم الأربعاء، إثر إسقاط أوكرانيا لمتفجرات على محطة كهرباء فرعية قرب الحدود خلال الليل.

وأضاف أن أحد العمال أُصيب بشظية لدى محاولته إعادة التيار الكهربائي، هو حاليًا في مستشفى المنطقة المركزي ويوفر له الأطباء كل العلاج اللازم، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن رويترز.

وكانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن روسيا ستواجه عواقب ما وصفته بـ"جرائم الحرب" التي ارتكبتها في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا لن تفلت من المساءلة عن جرائمها في كييف، وستتحمل العواقب اللازمة لأفعالها العدائية وانتهاكاتها للقانون الدولي.