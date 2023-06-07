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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين: الحكومة الإسرائيلية تتجاهل إنهاء الصراع بالطرق السياسية التفاوضية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكمه وعموم المسؤولين الإسرائيليين يتعمدون تجاهل الضرورات الآنية والإستراتيجية لحل القضية الفلسطينية وانهاء الصراع بالطرق السياسية التفاوضية.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، أن انتهاكات وجرائم الاحتلال وبرامج الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية العنصرية، التي تنفذها بشكل يومي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترصد لها الميزانيات الضخمة، تؤكد محاولات المسؤولين الإسرائيليين تهميش وتغييب القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.

وأوضحت أن المسؤولين الإسرائيلين يواصلون بيع الجمل التضليلية للعالم في محاولة لتغييب قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه وطمسها وازاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية والإقليمية، ويبذلون كل جهد مستطاع لإعادة ترتيب أولويات السياسة الدولية الخاصة بالشرق الأوسط بعيدا عن أهمية حل القضية الفلسطينية باعتبارها عقدة الصراع في المنطقة ومفتاح أمنها واستقرارها."

وأكدت الوزارة، أن "هذا الموقف الإسرائيلي يندرج في إطار معاداة السلام وسيفشل في الانتقاص من أهمية وضرورات حل القضية الفلسطينية، خاصة بفعل الوجود الوطني والإنساني لشعبنا وصموده في أرض وطنه وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وبدعم متواصل من الأشقاء والأصدقاء في العالم".

وأشارت الى أنه من الواضح "أن المسؤولين الإسرائيليين يستغلون ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى للامعان في الهروب من استحقاقات إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب شجاعة دولية متسقة مع القانون الدولي وتحترم قرارات الشرعية الدولية تسعى لتنفيذها عبر اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام الدولي".

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