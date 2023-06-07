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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

عصام الشوالي
عصام الشوالي

وجه نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو، رسالة إلي التونسي عصام الشوالي، معلق قنوات بي إن سبورتس؛ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب ميدو: “رسالتي الى ⁧‫#عصام_الشوالي‬⁩ ماتزعلش ده الطبيعي عندنا إرهاب اعلامي ومراسلات رسمية وتهديد..لكن الرجال رجال لا يخافوا الا الله..خلي القاضية تنفعك”.

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن المشهد الإعلامي داخل و خارج مصر، فقد المصداقية، موضحًا أن الإعلام أصبح لديه أغراض آخري بعيدة عن المباراة.

وأضاف عدلي القيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن المباريات أصبح بها الفار، و كل شيء، حتي هذه اللحظة لا يوجد مباراة خالية من المشكلات.

ووجه عدلي القيعي، رسالة إلي عصام الشوالي، فقال :" يبحث عن بطل جديد، فقد حصل من الأهلي على ما يريد، والجميع شاهد مغازلة الشوالي لـ الأهلي".

ولفت إلى أن عصام الشوالي، أخذ من الأهلي كل ما يريده، ولكن فى الفترة الأخيرة يقول أشياء غريبة، معلقًا :" مش عايز أقف أمام هذه الأشياء".

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