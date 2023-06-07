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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم أمريكي شهير يعترف بخيانته لزوجته وتحرشه بـ6 نساء| فما القصة؟

أرشيفية
أرشيفية

 أعرب نجم هوليوود السابق والسياسي الشهيرأرنولد شوارزنيغر عن ندمه لتحرشه بـ 6 نساء خلال 3 عقود.

وأتت تصريحات النجم الشهير خلال سلسلة وثائقية جديدة عن حياته ومسيرته المهنية من إنتاج منصة “نتفليكس”.

وكان “شوارزنيغر” ممثلا سينمائيًا ولاعب كمال أجسام، كما  تولى منصب حاكم ولاية كاليفورنيا، وفي عام 2003 قبل فترة وجيزة من إعادة انتخابه، نُشرت تقارير عن مزاعم تحرشه بـ 6 نساء، لكن شوارزنيغر رفض حينها تلك الاتهامات قبل أن يقر أخيرًا في فيلم وثائقي سيعرض هذا الأسبوع يأنه “تصرف بشكل سيئ”

وقال أرنولد شوارزنيغر: "قمت بأشياء لم تكن صحيحة، اعتقدت أنها كانت أمورا مرحة في ذلك الوقت، لكنني أدرك الآن أنني أسأت إلى أناس، أريد أن أقول لهم إنني آسف بشدة، حتى لو كانت قبل 40 عامًا ، هذا كان خطأ، انسوا كل الأعذار".
 

جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “العربية”.
 

أرنولد شوارزنيغر نتفليكس توك شو توك شو صدى البلد

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