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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر: توفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات السكان

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرى المهندس حسنى منصور على، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، زيارة تفقدية لمشروع إنشاء وحدة مرور مدينة سفاجا، الذي يتم تنفيذه حاليًا بالتعاون مع مرور البحر الأحمر، في إطار جهود تطوير وتحسين البنية التحتية لمحافظة البحر الأحمر.

 

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة المهندس حسنى منصور على لسير الأعمال وتقييم التصميمات المعمارية للمشروع الهام، الذي يهدف إلى تحسين حركة المرور وتسهيل تنقل السكان والزوار في المدينة. وتضمنت الزيارة تفقد جميع مراحل التنفيذ والعمل على ضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والسلامة.

 

بالإضافة إلى ذلك، تابع رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر مشروع آخر مهم في سفاجا، وهو إنشاء حضانة في منطقة الإغاثة. وقد تمت المتابعة بحضور فريق من المهندسين التابعين للجهاز والشركات المنفذة، بهدف ضمان تقدم الأعمال وتحقيق الجودة المطلوبة في الأوقات المحددة.

 

وتعكس هذه الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر التزام الحكومة المحلية بتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة في المحافظة، وتأكيداً على أهمية دور البنية التحتية المتطورة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

ومن المتوقع أن يكون لمشروعي إنشاء وحدة المرور والحضانة تأثير إيجابي كبير على سفاجا ومنطقتها المحيطة، من خلال تحسين حركة المرور  وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات السكان وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

 

تجدر الإشارة إلى أن المشروعين يأتيان ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي يعمل عليها جهاز التعمير بالبحر الأحمر، بهدف تحقيق رؤية شاملة لتحسين البنية التحتية والخدمات في المحافظة، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

 

 

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