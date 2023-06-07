الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بمبدأ الحوار والتفاوض بشأن سد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوص والسلام بشأن سد النهضة، قائلاً “تحدثنا عن اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي.. فالنيل لأشقائنا فى إثيوبيا مورد هام، ولكن لمصر النيل المورد الوحيد”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع الرئيس الأنجولي، “تحدثت مع الرئيس الأنجولي حول التحول الرقمي والخصخصة، وتشجيع التعاون فى مجال الاستثمار، إلى جانب التعاون الدولي فى مجالات التعاون المشترك بين البلدين وفى مجال الأمن".

وتابع الرئيس السيسي "اتفقنا حول أهمية الاستقرار وعملية وقف إطلاق النار فى السودان.. ومن المفاوضات لإنهاء هذا الصراع”.

وأشار الرئيس إلى ضرورة بحث الأزمة الليبية، وأن نجد حلولا للصراعات فى روسيا وأوكرانيا، مختتما "أشكركم على الدعوة لزيارة أنجولا بمناسبة 50 عاما على استقرارها”.