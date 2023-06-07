أنت مصاب بالسرطان.. رسالة خاطئة ترعب المئات في أمريكا

نقلا عن فضائية العربية، "عفوا أنت مصاب بمرض السرطان"، كيف يكون حالك حين تتلقى هذه الرسالة من مركز طبي شهير فهذا ما حدث عن طريق الخطأ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع التقرير الذي نشرته فضائية العربية، أن هناك شركة أمريكية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية أصابت نحو 400 شخص بحالة ذعر بعد ارسالها نتائج فحص خاطئة لعملاء أجروا فحوصات مبكرة للكشف عن السرطان، حيث أكدت لهم اصابتهم بمرض السرطان قبل أن تتدارك الأمر وتعتذر وتسارع لطمأنه العملاء المذعورين.

مشكلة برمجية

وأضاف التقرير أن المركز الطبي الأمريكي أوضح هذا الخطأ الذي حدث بسبب مشكلة برمجية وليس بسبب تعرض بيانات العملاء الصحية لأي اختراق.