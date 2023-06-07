عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز إبشواي يحصد الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية بالفيوم

صدى البلد

حصد مركز أبشواى بمحافظة الفيوم المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي الأمين الأول لمجلس الأمناء.

وتقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي برئاسة المحاسب  مراد مسعود رئيس المركز بخالص التهنئة القلبية لأبنائنا الطلبة والطالبات الحاصلين على الدرجات النهائية   فى  الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، بعد اعتماد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم   وأوائل المحافظة وعلي رأسهم الطالبة إيمان أيمن سمير عبد الحي ، مدرسة الزغيبي مجموع 280 والطالبة مريم احمد سيد محمد، مدرسة أم المؤمنين مجموع 280 والطالبة سمر محمد رجب محمود، مدرسة الشهيد عادل برعي مجموع 280، والطالبة نهاد أشرف، مدرسة الشهيد عادل برعي مجموع 280 والطالبة حبيبة على حسن أحمد، مدرسة العلا الخاصة مجموع 280

 

وأشاد رئيس المركز بجهود قيادات والقائمين على المنظومة التعليمية بمركز ابشواي وعلى رأسهم الدكتور حسين العشيري مدير الإدارة التعليمية والدكتور أحمد سيف النصر وكيل الإدارة.


 

تعليم الفيوم: بدء تلقي الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023

 

 

 

 

اضّربوا بـ طوبة في امتحان الإعدادية | رد تعليم الفيوم على إصابة طالبين

 

الفيوم اخبار الفيوم الدرجات النهائية الشهادة الإعدادية وزير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

تفحم 7 سيارات.. إنقاذ منطقة ترسا في الجيزة من كارثة | صور

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

مرتضى منصور يطلق اسم الشهيد محمد صلاح على إحدى منشآت نادي الزمالك

ترشيحاتنا

مساعد وزير العدل ومحافظ الدقهلية يفتتحان عددًا من مكاتب الشهر العقاري المطوّرة|صور

المنتدى الإعلامي المصري العماني.. تطوير التعاون والتثقيف لمواجهة الذكاء الاصطناعي

لمواجهة تقلبات الجو.. 10 نصائح لحماية الجسم أثناء ارتفاع الحرارة

لا تلتفتوا لهؤلاء | طلب رسمي من مرتضى منصور للجميع

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

مفاجأة في التقرير الطبي لـ مصابة في انهيار لافتة إعلانات كوبري أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الأكلاشيهات.. نصائح جديدة للوقاية من أضرار العاصفة الترابية

تدمر المناعة.. عادة غذائية خاطئة يفعلها معظمنا يوميا

الكيلو بـ195 جنيها| بشرى للمواطنين قبل العيد بعد وصول 2500 أضحية..إيه الحكاية

كارثة للأرض.. تنبؤ يثير الرعب لـ بابا فانجا قبل نهاية 2023

فيديو

تفاصيل شهادة إدخار ذات أعلى عائد مقدم بنسبة 39% .. فيديو

حسين الجسمى يطرح أغنية انا احترق على اليوتيوب

عاجل.. عاصفة جديدة تضرب البلاد وارتفاع شديد في الحرارة

آخر تحديث لأسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ