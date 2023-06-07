مركز إبشواي يحصد الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية بالفيوم

حصد مركز أبشواى بمحافظة الفيوم المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي الأمين الأول لمجلس الأمناء.

وتقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز بخالص التهنئة القلبية لأبنائنا الطلبة والطالبات الحاصلين على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، بعد اعتماد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وأوائل المحافظة وعلي رأسهم الطالبة إيمان أيمن سمير عبد الحي ، مدرسة الزغيبي مجموع 280 والطالبة مريم احمد سيد محمد، مدرسة أم المؤمنين مجموع 280 والطالبة سمر محمد رجب محمود، مدرسة الشهيد عادل برعي مجموع 280، والطالبة نهاد أشرف، مدرسة الشهيد عادل برعي مجموع 280 والطالبة حبيبة على حسن أحمد، مدرسة العلا الخاصة مجموع 280

وأشاد رئيس المركز بجهود قيادات والقائمين على المنظومة التعليمية بمركز ابشواي وعلى رأسهم الدكتور حسين العشيري مدير الإدارة التعليمية والدكتور أحمد سيف النصر وكيل الإدارة.



